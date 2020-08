Coronavirus, focolaio a Treviso: 182 casi nello stabilimento agroalimentare Aia (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)Chiudere l’azienda, al momento, è impossibile: l’interruzione dell’attività di macellazione avrebbe implicato l’abbattimento di circa 1,5 milioni di capi di pollame. E ucciderli senza destinarli al mercato genererebbe ripercussioni importanti sul fronte igienico sanitario. Si opta dunque per aumentare la frequenza degli screening con nuove procedure rapide, ma l’industria agroalimentare Aia di Vazzola, in provincia di Treviso, continuerà la produzione. Al suo interno è divampato un focolaio di Coronavirus: 182 persone infette, per un totale di 700 addetti che operano direttamente nell’azienda o nell’indotto dello stabilimento. I tamponi eseguiti ad oggi sono stati 560. Dal ... Leggi su open.online

