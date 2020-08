Condannato per violenza sessuale, è confermato ai vertici di Cotrab. Il caso di Potenza è osceno (Di martedì 25 agosto 2020) “Io so io e voi nun siete un cazzo!”. E’ inevitabile ricordare la battuta del Marchese del Grillo quando si legge sui quotidiani cosa è avvenuto tra le mura della Co.tra.b, il Consorzio Trasporti Azienda Basilicata finanziato dalla Regione. Il 20 agosto scorso, l’assemblea ha rieletto Giulio Ferrara alla presidenza nonostante la condanna definitiva a 2 anni e 6 mesi per violenza sessuale contro una dipendente della stessa azienda. I fatti risalgono al 2009, quando Ferrara era Direttore Generale per la Basilicata della Sita – Gruppo Ferrovie dello Stato, società concessionaria del trasporto pubblico e la vittima una dipendente. L’iter della giustizia è stato lunghissimo perché la donna che ha svelato di essere stata costretta a subire palpeggiamenti nell’ufficio del dirigente, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaiNews : Il ministero degli Esteri bielorusso ha licenziato due dei propri funzionari di punta per aver pubblicamente condan… - RaiNews : In primo grado #Mladic è stato condannato all'ergastolo per il genocidio di #Srebrenica, l'assedio di #Sarajevo e… - ChangeItalia : Sharif, musicista di 22 anni, è stato condannato in Nigeria per aver usato un’espressione blasfema verso Maometto.… - GRETA1SGARBO : RT @djnutria57: Se si prendono prestiti da UE sappiate che il @Mov5Stelle ci ha definitivamente condannato a rimanere ingabbiati in UE vita… - EureosCriss : RT @djnutria57: Se si prendono prestiti da UE sappiate che il @Mov5Stelle ci ha definitivamente condannato a rimanere ingabbiati in UE vita… -

