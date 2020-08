Caos procure, chiesto il rinvio a giudizio per Luca Palamara (Di martedì 25 agosto 2020) La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex consigliere del Consiglio superiore della magistratura, Luca Palamara, accusato di diversi episodi di corruzione. Stesso provvedimento per l’imprenditore Fabrizio Centofanti, per l’amica del magistrato Adele Attisani e per Giancarlo Manfredonia, titolare di un’agenzia di viaggi. La richiesta di rinvio a giudizio è stata formalizzata dal procuratore Raffaele Cantone e dai sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano. L’inchiesta è quella che ha scosso il Csm, portando alle dimissioni di diversi consiglieri, per le intercettazioni di colloqui in cui con esponenti politici si discuteva delle nomine al vertice delle procure, a cominciare da quella di ... Leggi su open.online

