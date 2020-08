Buon 50esimo compleanno, Claudia Schiffer, la BB made in Germany (Di martedì 25 agosto 2020) Nata il 25 agosto del ’70 nella città tedesca di Rheinberg, sulla sponda occidentale del Reno, l’ex super modella Claudia Schiffer, tra le più pagate e famose degli anni Novanta, è stata a lungo definita dalle sue incredibili misure: 94-62-91. Snella, altissima, volto angelico, senza farsi mancare un décolleté sensuale (non a caso Victoria’s Secret vuole sia lei, nel 1996, a indossare un reggiseno da 1 milione di dollari), Claudia Schiffer si divide oggi tra collaborazioni moda, un business nel make-up (ha il suo marchio) e vita da mamma, dato che ha tre figli, avuti dal marito Matthew Vaughn, produttore cinematografico. La domanda è: quali sono i suoi segreti antiage? Perché a giudicare dalle foto che pubblica su Instagram, alla soglia dei 50 l’ex modella dimostra parecchi anni in meno della sua età biologica. Ve ne sveliamo alcuni. Poi, però, vale la pena mettersi l’animo in pace: il DNA di Claudia Schiffer è quello di una semi-divinità! Leggi su vanityfair

Andrea Dovizioso ha ottenuto una straordinaria vittoria oggi nel Gran Premio d’Austria, firmando il 50esimo successo di Ducati in MotoGP. Per la casa di Bologna si tratta del quinto trionfo consecutiv ...

Andrea Dovizioso ha ottenuto una straordinaria vittoria oggi nel Gran Premio d'Austria, firmando il 50esimo successo di Ducati in MotoGP. Per la casa di Bologna si tratta del quinto trionfo consecutiv ...