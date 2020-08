Bielorussia: Tsikhanoskaya al Pe, 'non ci fermeremo' (Di martedì 25 agosto 2020) ANSA, - BRUXELLES, 25 AGO - In Bielorussia è in atto una "rivoluzione democratica"con l'obiettivo di arrivare "pacificamente" ad "elezioni libere e giuste" : per questo la protesta dei cittadini "non ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia Tsikhanoskaya Bielorussia: Tsikhanoskaya al Pe, 'non ci fermeremo' - Mondo ANSA Nuova Europa Bielorussia: Tsikhanoskaya al Pe, 'non ci fermeremo'

(ANSA) - BRUXELLES, 25 AGO - In Bielorussia è in atto una "rivoluzione democratica"con l'obiettivo di arrivare "pacificamente" ad "elezioni libere e giuste" : per questo la protesta dei cittadini "non ...

(ANSA) - BRUXELLES, 25 AGO - In Bielorussia è in atto una "rivoluzione democratica"con l'obiettivo di arrivare "pacificamente" ad "elezioni libere e giuste" : per questo la protesta dei cittadini "non ...