Amici di Maria De Filippi: scomparsa a 74 anni “La Prof”, Rita Speranza (Di martedì 25 agosto 2020) Chi segue Amici di Maria De Filippi dal principio non potrà non ricordarsi del suo volto, uno dei più temuti ma anche apprezzati all’interno di un talent che negli anni ha saputo rinnovarsi e cambiare spesso aspetto. Si è spenta all’età di 74 anni una delle tante care opinioniste di Maria De Filippi, Rita Speranza. Amici, morta Rita Speranza Forse non tanto per il nome, Rita Speranza, ma come “La Professoressa”, in tanto riusciranno a ricordarla. Per farlo bisogna tornare indietro negli anni, sfogliare l’album dei ricordi di Maria De ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Amici Maria Amici si avvia all’edizione numero 20, il talent di Maria De Filippi torna in autunno Tv Fanpage Valerio Mazzei ai casting di Amici 20: la star di TikTok allievo della scuola?

1Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che Valerio Mazzei, star di TikTok, si sia presentato ai casting di Amici 20 Come ormai ben sappiamo da qualche tempo a questa parte a spopolare in tutto i ...

Dalle musiche di Rosa Balistreri al tango argentino, gli spettacoli allo Spasimo di Palermo

Inseriti nel contesto di Spasimo 2020 - Musiche di una nuova alba, il primo grande evento cittadino dopo il lockdown. Realizzato con la Fondazione The Brass Group, la Fondazione Teatro Massimo di Pale ...

