WTA Cincinnati – Che fatica per Serena Williams, la statunitense però supera il primo turno: ko Petra Kvitova (Di lunedì 24 agosto 2020) Un inizio difficile per Serena Williams al torneo WTA di Cincinnati: la statunitense ha dovuto faricare oggi per superare il primo turno del torneo di casa. La numero 9 al mondo ha trionfato contro l’olandese Rus dopo ben 3 ore e 1 minuto di gioco, col punteggio di 6-7, 6-3, 6-7. Niente da fare invece per Petra Kvitova: la ceca è stata sconfitta nel derby con con la connazionale Bouzkova col punteggio di 2-6, 7-5, 6-2 dopo due ore e 36 minuti di gioco.L'articolo WTA Cincinnati – Che fatica per Serena Williams, la statunitense però supera il primo turno: ko ... Leggi su sportfair

