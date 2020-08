Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 12:30 (Di lunedì 24 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2020 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO LA A1 Roma – NAPOLI, PER INCIDENTE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FROSINONE ED ANAGNI IN DIREZIONE Roma IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI SULLA PROVINCIALE POLENSE A CASTEL VERDE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA ROSETO DEGLI ABRUZZI NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI SI RALLENTA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA LAURENTINA SI STA IN ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Notiziedi_it : Roma cantiere aperto, il rientro dalle ferie è amaro: da lunedì possibili chiusure e modifiche alla viabilità - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 10:30: VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2020 ORE 10… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog