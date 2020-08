Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 11:30 (Di lunedì 24 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2020 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA A1 NAPOLI Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FERENTINO ED ANAGNI IN DIREZIONE Roma PERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA SULLA STATALE TIBURTINA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI SULLA PROVINCIALE POLENSE A CASTEL VERDE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA ROSETO DEGLI ABRUZZI NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO ... Leggi su romadailynews

