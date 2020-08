The Walking Dead: i dettagli della scena di sesso tagliata con protagonista Eugene (Di martedì 25 agosto 2020) Eugene era il protagonista di una scena di sesso mai apparsa in The Walking Dead e Lindsley Register ne ha svelato i dettagli. Una sequenza tagliata The Walking Dead aveva come protagonista Eugene, inaspettatamente al centro di una scena di sesso. A svelare i dettagli è stata l'attrice Lindsley Register, interprete di Laura, che durante il podcast Talking Dead to Me ha parlato di quel passaggio della storia non mostrato ai fan. Nella serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman, il personaggio di Josh McDermitt ha trascorso del tempo tra le fila dei Salvatori e proprio in quel periodo ... Leggi su movieplayer

cmonwhenuknow : @hugsmestylinson the walking dead l’ho iniziata settimana scorsa (sono un po’ in ritardo) ma mi sta prendendo un bo… - und3rratedyouth : ah si avevo anche iniziato the walking dead e mi ero sparata la prima e la seconda stagione in un giorno e mezzo e… - Always_Rumbelle : RT @iampfede04: che capolavoro la quarta stagione di fear the walking dead, sto soffrendo come un cane per Madison e Nick ma è fatta verame… - ShikaY0ru : @melaniesjj Bruno mars - walking to the moon Lauv - never not Chymes - dreaming Non sono proprio tristi, hanno diff… - marnieggds : @nyxgds @gdspeter - a nyx di scolarsi ogni cosa - ma ben presto vennero raggiunte da una sottospecie di zombie al q… -