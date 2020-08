Scoperto vecchio tatuaggio con il simbolo delle SS: candidata consigliera si autosospende (Di lunedì 24 agosto 2020) Una vecchia foto con un tatuaggio sul collo che richiama il simbolo delle SS, rimasto nell’archivio dei post di Facebook, è costato la candidatura a consigliere comunale di Valenza (Alessandria) a una giovane impiegata, Sabrina Deambrogi presente in una lista civica a sostegno del candidato sindaco Alessandro Deangelis. La foto, poi rimossa dai social, era stata pubblicata oggi da una testata locale, Radio Gold, facendo scoppiare il caso che si è chiuso con l’autosospensione della candidata. Che resta iscritta in lista, “perché le liste sono chiuse - precisa Deangelis - ma rinuncerà al posto di consigliere nel caso dovesse ottenere i voti sufficienti a essere eletta alle Comunali del 20 e 21 settembre. E non farà campagna elettorale”.“Quella foto ... Leggi su huffingtonpost

