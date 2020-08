Picchi di richieste al Pronto soccorso prima di un temporale: scoperto perché (Di lunedì 24 agosto 2020) Un fatto bizzarro. Nei giorni che precedono un forte temporale possono esserci Picchi anomali per quanto riguarda l'accesso al Pronto soccorso da parte di persone con disturbi respiratori. I ... Leggi su globalist

Un fatto bizzarro. Nei giorni che precedono un forte temporale possono esserci picchi anomali per quanto riguarda l’accesso al pronto soccorso da parte di persone con disturbi respiratori. I ricercato ...

Il coronavirus svuota le città universitarie: a Bologna +270% di stanze sfitte

Boom di stanze sfitte nelle città universitarie. Uno scenario opposto a quello del periodo ante-covid, quando, lta, gli stessi studenti protestavano per la carenza di alloggi, convertiti in gran parte ...

