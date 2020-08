Paris Hilton rivela gli abusi «fisici e psicologici» subiti in collegio a 17 anni: «Era una tortura» (Di lunedì 24 agosto 2020) Paris Hilton ha deciso di raccontare la verità sul proprio passato. In un documentario dal titolo This is Paris, in onda su Youtube il prossimo 14 settembre, l’ereditiera più famosa del mondo, 39 anni, confesserà il «trauma» che ha segnato la sua infanzia. Ma intanto, in un’intervista a People, ha già iniziato a rivelare qualche capitolo segreto di una vita all’apparenza tutta party, sorrisi e lustrini. Raccontando gli abusi fisici e psicologici subiti da adolescente in collegio. Leggi su vanityfair

