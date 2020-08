NBA: Toronto in semifinale, ok Dallas e Utah (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA - Dopo i Boston Celtics, anche i Toronto Raptors approdano alle semifinali dei play-off della Eastern Conference dell' Nba in corso al Walt Disney World Resort di Orlando. Il quintetto canadese ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Dopo i Boston Celtics, anche i Toronto Raptors approdano alle semifinali dei play-off della Eastern Conference dell'Nba in corso al Walt Disney World Resort di Orlando. Il quintetto canadese co ...

Boston e Toronto in semifinale

Boston è la prima squadra ad accedere in semifinale di Conference nei playoff Nba. I Celtics vincono anche gara4 (106-110) contro Philadelphia condannandola al 'cappotto' nel primo turno a Est. Wal ...

ROMA - Dopo i Boston Celtics, anche i Toronto Raptors approdano alle semifinali dei play-off della Eastern Conference dell'Nba in corso al Walt Disney World Resort di Orlando. Il quintetto canadese co ...