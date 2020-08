Navalny è statp avvelenato: lo confer,mano i medici dell’ospedale di Berlino (Di lunedì 24 agosto 2020) I medici tedeschi l'hanno scritto chiaramente: Alexei Navalny presenta tracce di avvelenamento. Lo riferisce l'ospedale di Berlino dove l'oppositore russo è ricoverato dopo i test clinici effettuati sul paziente. I medici che hanno in cura il dissidente non escludono effetti a lungo termine sulla sua salute dovuti al veleno riscontrato Leggi su firenzepost

FirenzePost : Navalny è statp avvelenato: lo confer,mano i medici dell’ospedale di Berlino -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny statp

Adnkronos

E’ stato diramato il primo bollettino della regione Veneto in merito all’epidemia di coronavirus. Stando alla comunicazione mattiniera dell’Azienda Zero, nella notte sono stati registrati ben 83 nuovi ...Sabrina Beccalli, trovate tracce di sangue in casa dell’ex di Alessandro Pasini. La Procura intanto dispone accertamenti sul cellulare dell’uomo I Ris hanno trovato tracce di sangue sul pianerottolo d ...