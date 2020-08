Mini - Addio alla Cabrio, in arrivo due crossover (Di lunedì 24 agosto 2020) Il mercato è in continua evoluzione e molti modelli di nicchia, che fino a poco tempo fa riuscivano a ritagliarsi uno spazio nella gamma dei costruttori, presto potrebbero scomparire per sempre. Un esempio è la Mini Cabrio, che dal 2024 potrebbe definitivamente uscire di scena per lasciare spazio a due nuove crossover, una delle quali sarà soltanto elettrica.Richieste in calo. Il trend delle auto a ruote alte è in continua ascesa e sempre più clienti preferiscono Suv e crossover ad altri modelli. Le richieste delle monovolume, wagon e Cabriolet hanno iniziato a diminuire da qualche anno e molte Case, come la Mini, hanno deciso di ridurre la presenza in questi segmenti per puntare a vetture in grado di generare profitti maggiori, sia dal punto di vista ... Leggi su quattroruote

caporaso_maria0 : RT @wxllsEMLTHS_: NO RAGA MA LOUIS È MINUSCOLO L'AVETE VISTO STO PIANGENDO TI PREGO BUBI TI AMO ADDIO VIRGOLETTE STO SCRIVENDO A CAZZO PERC… - wxllserm_ : NO RAGA MA LOUIS È MINUSCOLO L'AVETE VISTO STO PIANGENDO TI PREGO BUBI TI AMO ADDIO VIRGOLETTE STO SCRIVENDO A CAZZ… - Sunxtommox : @_wemadeit__ Quasi 13 si sono mini ???? Addio vado a nascondermi -

Ultime Notizie dalla rete : Mini Addio Mini: nessuna erede per la Cabrio, in arrivo due crossover - Quattroruote.it Quattroruote Nuovi Modelli

Il mercato è in continua evoluzione e molti modelli di nicchia, che fino a poco tempo fa riuscivano a ritagliarsi uno spazio nella gamma dei costruttori, presto potrebbero scomparire per sempre. Un es ...

Milan, addio di Ibrahimovic: pronte due alternative

Zlatan Ibrahimovic tiene con il fiato sospeso i tifosi del Milan. Mentre infatti la squadra, agli ordini del tecnico Stefano Pioli, inizia oggi la stagione, l’esperto attaccante svedese non ha ancora ...

Il mercato è in continua evoluzione e molti modelli di nicchia, che fino a poco tempo fa riuscivano a ritagliarsi uno spazio nella gamma dei costruttori, presto potrebbero scomparire per sempre. Un es ...Zlatan Ibrahimovic tiene con il fiato sospeso i tifosi del Milan. Mentre infatti la squadra, agli ordini del tecnico Stefano Pioli, inizia oggi la stagione, l’esperto attaccante svedese non ha ancora ...