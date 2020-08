Meteo Italia due settimane: Settembre inizio con BURRASCA autunnale (Di lunedì 24 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI La linearità tenuta dai modelli matematici di previsione è notevole. Da giorni, ormai, ci dicono che il mese di Settembre – che per convenzione internazionale segnerà l’avvio dell’Autunno – potrebbe esordire all’insegna di pessime condizioni Meteo. Condizioni Meteo pesantemente autunnali, ovvero maltempo e temperature al di sotto delle medie stagionali. Parleremo dettagliatamente di quel che ci aspetta, ma in sede di premessa dobbiamo rimarcare un elemento non trascurabile: l’accordo tra i modelli. Quanto gli autorevoli centri di calcolo internazionali percorrono gli stessi binari significa che il trend evolutivo potrebbe concretizzarsi. Significa che le possenti variazioni bariche continentali, di cui ... Leggi su meteogiornale

fabriziosalvio1 : Viaggio Roma-Milano. Pioggia torrenziale lungo tutta l’autostrada. Nessun cenno nelle notizie del meteo. Con tanto… - meteosmaniotto : News Meteo. Meteo Italia: torneranno i 40°C. Caldo africano imponente - meteosmaniotto : News Meteo. Meteo con super Tempesta da record verso l’Europa. In Italia ripercussioni - infoitinterno : Tendenza meteo PROSSIMO WEEKEND: POSSIBILE MALTEMPO su parte d'Italia, aggiornamenti - infoitinterno : Cronaca METEO: VIOLENTI TEMPORALI e NUBIFRAGI su parte d'ITALIA, ora tocca anche al Centro-Sud -