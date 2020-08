Makaay non ha dubbi: “Al Barcellona servono i giovani, giusto cedere i big” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Barcellona inizia a costruire la squadra del futuro dopo le macerie dell'8-2 rimediato dal Bayern Monaco. La squadra catalana deve gettare le fondamenta da cui ripartire. Un compito non semplice, affidato anche alle idee del nuovo allenatore Ronald Koeman. L'olandese sembra aver già deciso di escludere anche big illustri come Arturo Vidal e Luis Suarez.caption id="attachment 965807" align="alignnone" width="1024" Roy Makaay, Deportivo La Coruna (Getty Images)/captionFILOSOFIAA commentare la filosofia del tecnico olandese ci ha pensato il connazionale Roy Makaay. L'ex attaccante di Deportivo La Coruna e Bayern Monaco ha espresso il suo punto di vista a Radio Marca: "Il sogno di Koeman è sempre stato quello di allenare questa squadra. Per quanto riguarda le eventuali cessioni di Luis Suarez e Vidal, penso che la squadra ... Leggi su itasportpress

