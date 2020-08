Lipari, Lorenza accusa dolori addominali e muore a 22 anni in sala d’attesa (Di lunedì 24 agosto 2020) La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta sulla morte di Lorenza Famularo, 22 anni, avvenuta nella notte tra sabato e domenica nell’ospedale di Lipari. Lipari, Lorenza accusa dolori addominali e muore a 22 anni in sala d’attesa La ragazza, nei giorni scorsi, era stata più volte al pronto soccorso del comune messinese, … L'articolo Lipari, Lorenza accusa dolori addominali e muore a 22 anni in sala d’attesa Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Poldoncino : RT @ANTUDOinfo: R.I.P. Esprimiamo la nostra vicinanza alla comunità di Lipari che ieri si è stretta intorno alla famiglia di Lorenza, mort… - Sicilians_it : Morte di Lorenza Famularo, provvedimento disciplinare per infermiere dell'ospedale di Lipari - - 24live_it : Lipari, provvedimento disciplinare dell’ASP ad un infermiere per la morte di Lorenza Famularo - - MDiretta : Ospedale di Lipari, ecco i primi provvedimenti dopo la morte della povera Lorenza Famularo - - ANTUDOinfo : R.I.P. Esprimiamo la nostra vicinanza alla comunità di Lipari che ieri si è stretta intorno alla famiglia di Loren… -