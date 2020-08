L’immunologo Mantovani: «Le ipotesi di un virus più gentile servono a confondere. No alle scorciatoie per il vaccino» (Di lunedì 24 agosto 2020) Messaggi che possono confondere. L’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas di Milano e Professore Emerito della Humanitas University, si dichiara piuttosto critico sulle recenti ipotesi di una Covid-19 meno potente. Al Corriere il professore ha affermato di essere scettico sull’idea della meno aggressività di SARS-Cov-2, mettendo in guardia «dai messaggi distorti». Mantovani fa riferimento all’unico studio a suo parere davvero attendibile, comparso sulla rivista scientifica Cell, che parla di Covid-19 come un virus «stabile» e di certo «non più gentile» di come lo abbiamo conosciuto. L’idea della “perdita di pezzi” della carica virale sembra invece ... Leggi su open.online

NCasorati : RT @_DAGOSPIA_: L’IMMUNOLOGO MANTOVANI: OCCORRE DISTINGUERE FRA IL VIRUS (CHE NON È CAMBIATO) E LA MALATTIA CHE... - fabioschiano : L’IMMUNOLOGO MANTOVANI: OCCORRE DISTINGUERE FRA IL VIRUS (CHE NON È CAMBIATO) E LA MALATTIA CHE.. - Soffotcka : RT @_DAGOSPIA_: L’IMMUNOLOGO MANTOVANI: OCCORRE DISTINGUERE FRA IL VIRUS (CHE NON È CAMBIATO) E LA MALATTIA CHE... - _DAGOSPIA_ : L’IMMUNOLOGO MANTOVANI: OCCORRE DISTINGUERE FRA IL VIRUS (CHE NON È CAMBIATO) E LA MALATTIA CHE...… -

Ultime Notizie dalla rete : L’immunologo Mantovani Covid: «i test sierologici non danno la patente di immunità» La Legge per Tutti