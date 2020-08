Lega, in campo Pasquale Errico: “Una vita al servizio dello Stato” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una vita spesa al servizio dello Stato e dei cittadini. Pasquale Errico, ex questore (a Salerno, Sassari e Matera) e prima ancora dirigente anche di commissariati di frontiera di Napoli e provincia (Secondigliano, Scampia, Montecalvario, San Ferdinando, Giugliano e Portici), si candida per le elezioni regionali in Campania. Corre nella lista della Lega e dunque, a sostegno del candidato presidente Stefano Caldoro. Per l’ex questore si tratta di un debutto con il quale si vuole segnare il proseguimento di un percorso di vita sempre improntato alla tutela dei diritti e della salvaguardia dei cittadini: “Sarà di primaria importanza dare ascolto alle istanze della popolazione che rappresentano i bisogni, le ... Leggi su anteprima24

