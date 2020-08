"La persona giusta per il Quirinale". Galli Della Loggia fa un nome (pesante): non è un caso... (Di lunedì 24 agosto 2020) Alcuni giorni fa, in un lucidissimo editoriale sul Corriere Della Sera, ha identificato la cifra principale di questo governo nel combinarsi di due trasformismi, quello di Pd e 5 Stelle. Ernesto Galli Della Loggia, storico e commentatore politico, considera questa deriva la base di un modello (degenere) che fa del nostro Paese «un caso abbastanza unico nella storia delle democrazie occidentali». Prof. Galli Della Loggia, tramontate le grandi ideologie, il trasformismo è rimasto tristemente l'unico -ismo Della politica italiana? «Il trasformismo non è un'ideologia, ma una pratica senza ideologia. Si tratta di una tendenza di fondo del nostro sistema politico. Tutti i ... Leggi su liberoquotidiano

jmsosuccessful : RT @VolpeReal: - Si prospetta una non riapertura delle #università, in presenza, a settembre - Altro che discoteche - Chi vuole studiare da… - nyala_lo : @Breaking911 TRUMP è la persona giusta al momento giusto fanculo TikTok - Plumbeer89 : RT @VolpeReal: - Si prospetta una non riapertura delle #università, in presenza, a settembre - Altro che discoteche - Chi vuole studiare da… - Giuseppone25 : RT @ilfotografoela1: solo al club CerteNotti si trova il relax giusto...tutto si ha con la persona giusta ???? - ChuckBassRealF : e io che pensavo fosse la persona giusta per me ?? -

Ultime Notizie dalla rete : persona giusta Come dire addio alle app di dating e incontrare la persona giusta nella vita reale d.repubblica.it Sopravvissuto al Covid, si rivolge agli scettici «Vi rispetto, ma datemi retta: state sbagliando»

Alberto Ricci: ho passato due mesi in ospedale di cui 17 giorni in terapia intensiva, fidatevi del fatto che la mascherina serve FORTE DEI MARMI. Il primo istinto, dice, sarebbe quello di reagire mal ...

Lombardia: la strada al Progetto di Vita è aperta, ora passare ai fatti

«Se realizzassimo anche solo in parte quel Programma, sarebbe un cambiamento epocale per il nostro sistema di welfare»: lo ha dichiarato Alessandro Manfredi, presidente della Federazione lombarda LEDH ...

Alberto Ricci: ho passato due mesi in ospedale di cui 17 giorni in terapia intensiva, fidatevi del fatto che la mascherina serve FORTE DEI MARMI. Il primo istinto, dice, sarebbe quello di reagire mal ...«Se realizzassimo anche solo in parte quel Programma, sarebbe un cambiamento epocale per il nostro sistema di welfare»: lo ha dichiarato Alessandro Manfredi, presidente della Federazione lombarda LEDH ...