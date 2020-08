Kim Jong-un è in coma? Le indiscrezioni vorrebbero la sorella prendere il suo posto (Di lunedì 24 agosto 2020) Kim Jong-un, leader della Repubblica Popolare Democratica di Corea, sarebbe in coma. Come riportato dal Daily Express, è solo questione di tempo prima che Kim Yo-Jong, la sorella del leader, venga dichiarata ufficialmente come sua succeditrice al potere. Non ci sono notizie ufficiali, ma delle dichiarazioni da parte di Chang Song-min, un collaboratore di Kim … L'articolo Kim Jong-un è in coma? Le indiscrezioni vorrebbero la sorella prendere il suo posto NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

"Kim Jong-un in coma, i poteri della Corea del nord alla sorella" '#KimJongun è in coma, potere alla sorella' Nord Corea, ex diplomatico di Seul: 'Kim Jong-un in coma, la sorella al comando' Kim Jong Un passa dalla vita alla morte, poi di nuovo in vita e adesso in coma. Corea del Nord, media: "Kim Jong-un in coma, la sorella prenderà il suo posto"