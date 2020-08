"È il momento di accettare", Andrea Bocelli dice addio a Pallina dispersa in mare - (Di lunedì 24 agosto 2020) Novella Toloni Dopo due giorni di ricerche il piccolo levriero italiano non È stato ritrovato e la famiglia Bocelli ha affidato ai social network lo straziante addio Alla fine È arrivata la notizia più triste quella che mette la parola fine alle speranze: "Oggi È il momento di accettare, È il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che lì, d’ora in poi, continui a vivere e a giocare". Con queste parole, a 48 ore di distanza dall'ultimo appello di aiuto, Andrea Bocelli È tornato sui social per comunicare al popolo del web la definitiva scomparsa del cane di famiglia, ... Leggi su ilgiornale

