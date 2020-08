Il Mattino da Castel di Sangro, live dopo il primo allenamento (Di lunedì 24 agosto 2020) Il ritiro del Napoli entra nel vivo con il primo allenamento e la prima partitella sul prato verde dello stadio Patini ed entra nel vivo anche «Il Mattino da Castel di Sangro», il... Leggi su ilmattino

infoitsport : Il Mattino da Castel di Sangro: arriva il Napoli nel ritiro abruzzese - Notiziedi_it : Il Mattino da Castel di Sangro: arriva il Napoli nel ritiro abruzzese - napolista : Napoli, per molti calciatori (nazionali) il ritiro di Castel di Sangro sarà brevissimo Sul Mattino. Dopo il triang… - bozzolofarfalla : Ieri, con la mia anziana mamma e mia sorella, abbiamo fatto una scampagnata. Mattino a Castel del Monte pomeriggio… - napolista : Mattino: sold out per gli allenamenti del Napoli a Castel di Sangro Boom di prenotazioni per tutti e otto gli appu… -