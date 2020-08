Grande Fratello Vip, Patrick sbotta contro Antonella: ‘Chissà chi la spinge’ (Di lunedì 24 agosto 2020) Patrick sbotta contro Antonella A settembre andrà in onda la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al timone della conduzione ci sarà anche stavolta Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Antonella Elia. Il cast non è ancora al completo, ma sicuramente ne fanno parte Gabriel Garko ed Elisabetta Gregoraci. Anche se non ha avuto inizio il reality, è già al centro delle polemiche. In primis per il promo realizzato senza rispettare le norme di prevenzione contro il Coronavirus. In pratica i tre si sono mostrati senza mascherina e hanno ignorato del tutto il distanziamento sociale. Poi la critica è arrivata anche per la scelta di dare il ruolo di opinionista ad Antonella. Una è stata fatta ... Leggi su kontrokultura

