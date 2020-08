‘Glee’, Lea Michele è diventata mamma! (Di lunedì 24 agosto 2020) Una splendida notizia per tutti i fan di Glee e di Lea Michele! L’attrice è, infatti, diventata mamma di un maschietto! A dare per primo la notizia è stato il sempre ben informato People, che ha rivelato che Lea e il marito Zandy Reich hanno dato il benvenuto al piccolino, che hanno chiamato Ever Leo lo scorso 20 agosto. Il portale ha inoltre aggiunto che tutti sono molto felici e in buona salute. La giovane 33enne statunitense, dopo un’indiscrezione fatta trapelare sempre da People lo scorso aprile, ha ufficializzato la gravidanza sui social negli scorsi mesi, ed ha trascorso le ultime settimane prima del parto in totale tranquillità in compagnia dei suoi affetti più cari e ovviamente di suo marito Zandy, con il quale è convolata a nozze nel marzo del 2019. Lea e Zandy si sono conosciuti nel 2014 ed hanno ... Leggi su isaechia

Diregiovani : ?? L'ex star di Glee #LeaMichele e il marito Zandy Reich hanno dato il benvenuto al bimbo in gran segreto ?? - RebeccaShanti : Lea, ma in che senso TUO FIGLIO SI CHIAMA EVER LEO E NON CORY O FINN? EH? #leamichele #glee - RegalinoV : Lea Michele è mamma - VanityFairIt : L'attrice, diventata famosa grazie alla serie Glee, ha partorito il primogenito lo scorso 20 agosto. Il papà è Zand… - florencemonet : Lea è stata per me un punto di riferimento da quando ho scoperto Glee ad oggi e lo sarà sempre. A lei devo tanto. S… -

