Gabriel Garko furioso: l’attore vittima di un profilo fake, lo sfogo (Di lunedì 24 agosto 2020) Gabriel Garko dà vita a un duro sfogo sul suo ufficiale profilo di Instagram. L’attore 48enne è vittima di un profilo fake su Facebook. Scendendo nel dettaglio, il noto interprete italiano fa sapere che qualcuno ha creato un profilo falso utilizzando sia la sua foto che il suo nome. Una volta scoperto l’accaduto, Garko non … L'articolo Gabriel Garko furioso: l’attore vittima di un profilo fake, lo sfogo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

gossipblogit : Gabriel Garko: 'Una persona si spaccia per me: denuncerò tutto' - toysblogit : Gabriel Garko: 'Una persona si spaccia per me: denuncerò tutto' - blogtivvu : Gabriel Garko furioso: “Persona lobotomizzata e senza vita, ti denuncerò!” ??? ? Ti raccontiamo cosa è successo all'… - QuotidianPost : Gabriel Garko minaccia denunce vs i profili fakes: le parole dell’attore - blogtivvu : Gabriel Garko furioso: “Persona lobotomizzata e senza vita, ti denuncerò!” -