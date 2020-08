Fanno rave party lungo il Po ma arriva la polizia: disposti 37 fogli di via (Di lunedì 24 agosto 2020) . Pronte anche denunce per altri reati commessi dai 37 giovani fermati È accaduto a San Nicolò Po, in provincia di Mantova: alcuni ragazzi hanno organizzato un rave party interrotto poi dall’arrivo della polizia. I fermati, giovani tra i 20 e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

BellomoAlexis : Bella domanda..... ??????????.... Io dico che fanno i rave nelle fogne cittadine. - BellomoAlexis : @Claudio38748087 Fanno i rave nelle fogne cittadine. - tiziRMA : RT @SecolodItalia1: In 1500 al rave party illegale. «Chiudono le discoteche ma non fanno nulla con gli irriducibili dello sballo» https://t… - ppe60 : RT @Marco_dreams: 1978: in quattro ci mettiamo a suonare in una soffitta dell’Arci, 20 minuti e arrivano i vigili. 1979: in 10 amici organi… - AgenteLuigi : RT @Marco_dreams: 1978: in quattro ci mettiamo a suonare in una soffitta dell’Arci, 20 minuti e arrivano i vigili. 1979: in 10 amici organi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fanno rave Fanno rave party lungo il Po ma arriva la polizia: disposti 37 fogli di via MeteoWeek Fanno rave party lungo il Po ma arriva la polizia: disposti 37 fogli di via

Fanno rave party lungo il Po ma arriva la polizia: disposti 37 fogli di via. Pronte anche denunce per altri reati commessi dai 37 giovani fermati Fanno rave party lungo il Po ma arriva la polizia: ...

Arte e matematica: ‘dipinti’ con i numeri

Potrebbero sembrare l’una agli antipodi dell’altra. Emblema della fantasia la prima, incarnazione della razionalità la seconda. Eppure arte e matematica, manifestazioni tra le più complesse e universa ...

Fanno rave party lungo il Po ma arriva la polizia: disposti 37 fogli di via. Pronte anche denunce per altri reati commessi dai 37 giovani fermati Fanno rave party lungo il Po ma arriva la polizia: ...Potrebbero sembrare l’una agli antipodi dell’altra. Emblema della fantasia la prima, incarnazione della razionalità la seconda. Eppure arte e matematica, manifestazioni tra le più complesse e universa ...