"Ecco perché ha bruciato un cane", macabra ipotesi sul caso Sabrina (Di lunedì 24 agosto 2020) Federico Garau La carcassa rinvenuta carbonizzata a bordo della Panda di Sabrina è stata esaminata dal dirigente veterinario dell'Ats di Cremona. Resta forte l'ipotesi che Pasini si sia servito dell'animale per depistare gli inquirenti Gli inquirenti continuano ad indagare per ricostruire gli ultimi istanti di Sabrina Beccalli, la donna scomparsa nella notte di Ferragosto e della quale si stanno ancora cercando i resti. Tratto in arresto con l'accusa di omicidio e di occultamento di cadavere, il 45enne Alessandro Pasini continua a fornire risposte poco soddisfacenti, motivo per cui gli investigatori non possono permettersi di trascurare alcun dettaglio. nodo 1884986 Ecco così che l'attenzione delle autorità si è concentrata anche sull'altra vittima di quella notte, ossia il ... Leggi su ilgiornale

Notiziedi_it : Covid Italia, perché aumentano i contagi? Ecco tutte le risposte - togni_elena : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS: il #VIROLOGO #Palù lancia la #BOMBA! Ecco perché il #COVID-19 potrebbe NON essere #NATURALE - SchiaviAlex : Fantastico un altro presunto #virologo che non potendo studiare il #covid19 NON essendo MAI stato isolato quindi I… - sirio_anna : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS: il #VIROLOGO #Palù lancia la #BOMBA! Ecco perché il #COVID-19 potrebbe NON essere #NATURALE - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: il #VIROLOGO #Palù lancia la #BOMBA! Ecco perché il #COVID-19 potrebbe NON essere #NATURALE -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché "Virus forse meno letale, ecco perché" Adnkronos Terremoto ad Amatrice: «Un boato, poi è stata l’Apocalisse, fuga tra i muri che crollavano»

Così Alessandro Di Lellis, caporedattore del Messaggero, raccontò la notte del terremoto del 2016 vissuta in prima persona con la prima famiglia con la quale si trovava in quei giorni a Patarico, una ...

Nasce in un’azienda di Galliate il “cacciatore di droni” hi-tech: potrà essere usato nel campo della difesa

Quando rileva la presenza di un drone, non lo perde di vista. Segue tutti i suoi movimenti e può coglierne le pericolose intenzioni. Il nuovo sistema sviluppato dalla A3Cube a Galliate è l’ultima inve ...

Così Alessandro Di Lellis, caporedattore del Messaggero, raccontò la notte del terremoto del 2016 vissuta in prima persona con la prima famiglia con la quale si trovava in quei giorni a Patarico, una ...Quando rileva la presenza di un drone, non lo perde di vista. Segue tutti i suoi movimenti e può coglierne le pericolose intenzioni. Il nuovo sistema sviluppato dalla A3Cube a Galliate è l’ultima inve ...