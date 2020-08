Dalla Francia: Abidal voleva Rayan Aït-Nouri al Barça, ora c’è l’Atletico Madrid (Di lunedì 24 agosto 2020) Puntava su un giovane, Eric Abidal, per rinforzare il reparto difensivo del Barça. Come riporta France Football, il primo nella lista dei desideri era Rayan Aït-Nouri, terzino sinistro 19enne dell’Angers. L’ex difensore francese era a stretto colloquio con Jorge Mendes, agente del talento francoalgerino che ha già una valutazione importante: circa 20 milioni di euro. Adesso con l’addio di Abidal si è fatto sotto l’Atletico Madrid presentando un’offerta di circa 30 milioni di euro. Foto: Ouest-France L'articolo Dalla Francia: Abidal voleva Rayan Aït-Nouri al Barça, ora c’è l’Atletico Madrid ... Leggi su alfredopedulla

