CRAZY, NOT INSANE, la mente dei più famosi serial killer americani, svelata da una criminiloga a Venezia 77 (Di lunedì 24 agosto 2020) CRAZY, NOT INSANE di Alex Gibney è un documentario, molto forte, presentato Fuori Concorso-Non Fiction all 77ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Venezia 77, City Hall di Frederick Wiseman fuori Concorso Trama (CRAZY NOT INSANE) Ricostruisce l’avventura professionale di Dorothy Otnow Lewis, la criminologa americana che ha passato la vita a indagare la mentalità dei serial killer, studiando per prima gli effetti dei disturbi di individui violenti e le persone con disturbo dissociativo dell’identità, precedentemente noto come disturbo di personalità multipla, e riuscendo poi a farli riconoscere come tali dai tribunali. Impressionanti sono le registrazioni dei colloqui ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

