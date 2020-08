Crash Bandicoot 4 It’s About Time: ecco le dimensioni del gioco (Di lunedì 24 agosto 2020) Finalmente siamo in grado di darvi notizie certe sulle dimensioni di Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Il gioco sarà abbastanza voluminoso Crash Bandicoot ha visto un trionfale ritorno all’origine con l’apprezzatissima N.Sane Trilogy del 2017 e la serie sta cercando di mantenere fede alle stesse grandi premesse con il prossimo Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Il gioco mira ad offrire tutta la classica azione platform per cui la serie è stata sempre famosa. Inoltre, Crash Bandicoot 4: It’s About Time sarà anche (con tutta probabilità) il ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Crash Bandicoot 4 It’s About Time: ecco le dimensioni del gioco #Activision #CrashBandicoot4ItsAboutTime #PS4… - GamingTalker : Crash Bandicoot 4 It’s About Time peserà 30GB su Xbox One, e forse anche su PS4 - Zurl92 : “Come le passi le ferie? Su Twitch!” Stasera iniziamo la Trilogy di Crash Bandicoot per prepararci al grande ritorn… - RichardArt13 : @BlackStarCat3 @nitroneato Grazie mille Blck Star ???? Conoscendo lei e la sua personalità mi sembrava perfetto far… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Crash Bandicoot N.Sane Trilogy [Edizione: Spagna] editore Activision Bliz… -