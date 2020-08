Conte convoca i ministri, il rebus scuola non si risolve (Di lunedì 24 agosto 2020) Riunione ristretta, ieri pomeriggio a Palazzo Chigi, per fare il punto sulla scuola. Il premier Giuseppe Conte, appena rientrato da Amatrice, ha incontrato i ministri Lucia Azzolina, titolare della delega alla scuola, Roberto Speranza (Salute), Paola De Micheli (Trasporti) e Francesco Boccia (Affari regionali) più il capo della protezione civile Angelo Borrelli e il commissario straordinario Domenico Arcuri. Il ritorno in classe è dietro l’angolo e le incognite sono tante. Dopo due ore, i ministri sono andati via senza rilasciare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Un vertice convocato d’urgenza alle quattro del pomeriggio a Palazzo Chigi per discutere della ripartenza della scuola. E subito dopo, sempre in quella sede, un’altra riunione tra premier e capidelega ...

Scuola, ancora tante incognite. Il rebus dei rientri

Il timore che la crescita dei contagi possa compromettere la riapertura delle scuole, le polemiche sul ritardo nella consegna dei banchi monoposto e sulla predisposizione, da parte di alcuni enti loca ...

