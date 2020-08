Ciclismo, Europei 2020 cronometro uomini Elite oggi in tv: orari, diretta e streaming (Di lunedì 24 agosto 2020) Tutto pronto a Plouay anche per la cronometro degli uomini professionisti, che chiudono la prima giornata degli Europei 2020 di Ciclismo su strada. Lungo i 25,6 km si assegna il titolo continentale della prova contro il tempo, che vede al via appena 28 corridori a causa delle tante defezioni dettate anche dalla situazione sanitaria. Il belga Campanaerts è il grande favorito e cerca il terzo titolo in carriera, occhio però al britannico Dowsett e allo svizzero Kung. L’Italia schiera Alexander Konychev ed Edoardo Affini. orari E TV – La diretta tv degli Europei di Plouay 2020 è affidata a Rai Sport ed Eurosport, oltre che ai servizi streaming di Rai Play ed Eurosport Player. I corridori ... Leggi su sportface

