Cantano ‘Faccetta nera’ e fanno il saluto romano in spiaggia. Ma il video è dello scorso anno (Di lunedì 24 agosto 2020) Sulla rete sta circolando un video che ha provocato molta indignazione. Si tratta di un filmato girato all’interno della Playa Punta Canna a Chioggia (in provincia di Venezia) in cui si vede un uomo (il gestore dello stabilimento) arringare gli ospiti diffondendo Faccetta nera in spiaggia attraverso gli altoparlanti. Il tutto condito dall’invito – raccolto da molte persone – al saluto romano per inneggiare al fascismo. Giusta l’indignazione, ma si tratta di un filmato che risale alla scorsa estate. LEGGI ANCHE > Chioggia, Punta Canna è la spiaggia dei nostalgici del fascismo Già in passato abbiamo parlato di Punta Canna, una spiaggia in cui si radunano i nostalgici di Mussolini e del Ventennio fascista. Insomma, un ... Leggi su giornalettismo

