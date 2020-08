Air Dolomiti volerà da Cuneo a Monaco di Baviera (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo Lufthansa ha scelto l’aeroporto di Cuneo Levaldigi per collegare il Piemonte al suo hub internazionale di Monaco di Baviera. Dal 16 novembre Air Dolomiti – compagnia aerea italiana controllata dal Gruppo Lufthansa – opererà dieci voli settimanali, da lunedì a venerdì, impiegando un bimotore Embraer 195 da 120 posti. Domani, martedì 25 agosto, Joerg Eberhart, presidente e amministratore delegato di Air Dolomiti illustrerà nello scalo di Levaldigi le motivazioni e le strategie che hanno spinto ad attivare il collegamento, con il supporto di Giuseppe Viriglio, presidente di Geac, la società che gestisce lo scalo “Langhe e Alpi del Mare”, e in passato amministratore delegato di Alenia Spazio. Leggi su quifinanza

