Stiria, vince Oliveira dopo la paura; 5° Dovizioso: è a -3 dalla vetta (Di domenica 23 agosto 2020) Anniversario con paura. Miguel Oliveira vince il GP di Stiria di MotoGP dopo il grande spavento per l'incidente di Maverick Vinales che obbliga alla sospensione della gara con bandiera rossa e a un GP ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : ?? BEZZECCHI VINCE IN AUSTRIA? ? 1^ vittoria in #Moto2 ???? ?? Penalizzato Jorge Martin, 1° al traguardo ?? Mondiale ape… - FrancoBove1965 : RT @repubblica: MotoGp Stiria, Vinales si lancia a 310 km/h dalla moto senza freni. All'ultima curva vince Oliveira - motograndprixit : #MotoGP | Gp Austria 2 Gara: Finale thriller, vince @_moliveira88 , paura per @mvkoficial12 -… - laprovinciacr : #Motociclismo Stiria: Oliveira vince la gara della MotoGp - GHERARDIMAURO1 : RT @repubblica: MotoGp Stiria, Vinales si lancia a 310 km/h dalla moto senza freni. All'ultima curva vince Oliveira -