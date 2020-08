Sondaggio, la “Lega” di Zaia supera quella di Salvini in Veneto: il governatore piace anche agli elettori Pd e M5s (Di domenica 23 agosto 2020) Se si andasse adesso alle urne in Veneto Luca Zaia conquisterebbe il 76,8% dei consensi. Il dato, probabilmente senza precedenti, è stato rilevato da un Sondaggio Winpoll-Cise per il Sole 24 Ore. Strada molto in salita dunque per i candidati del Pd Arturo Lorenzoni e del M5s Enrico Cappelletti. Ma dalla rilevazione emergono anche altri dati interessanti. Il sorpasso Nel 2015, alle precedenti regionali, Zaia aveva vinto con il 50,1% dei consensi. Sempre nella stessa occasione la coalizione di centrodestra aveva conquistato il 52,2%. Oggi invece raggiungerebbe il 74%. Ma è Luca Zaia che riesce a convogliare la maggiore percentuale di consenso. La sua lista “Zaia presidente” è data al 33,6% contro il 26,8% della lista “Lega per ... Leggi su open.online

