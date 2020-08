"Noi, 14 amici, tutti positivi dopo le nottate in Sardegna. Ma non chiamateci 'untori'" (Di domenica 23 agosto 2020) Una settimana in Sardegna, quella di Ferragosto, con 13 amici tra i 25 e i 27 anni che vivono tra il Nord Italia e Roma. Poi il ritorno in aereo. C’è il primo amico con la febbre, poi quelli con la febbre diventano due, tre, quattro. Alla fine 14 su 14 giovanissimi risultano con il Covid. Il Corriere della Sera ha intervistato una di loro, C, 26 anni, di Milano.«Siamo tutti in quarantena — dice C. al telefono —. In una chat ci sosteniamo a vicenda ma siamo solo al giorno due. Molti di noi sono asintomatici, altri hanno i sintomi dell’influenza. Io ho avuto la febbre a 37.5 appena rientrata, il 18, ora sto benissimo. Non volevamo certo finisse così questa vacanza. Molti di noi, positivi, in discoteca non ci sono neanche mai andati, eppure…».La giovane non ci sta ad ... Leggi su huffingtonpost

