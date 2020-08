Musumeci: 'Tutti i migranti presenti in Sicilia entro 24 ore dovranno lasciare la Regione' (Di domenica 23 agosto 2020) 'La Sicilia non può essere invasa, mentre l'Europa si gira dall'altro lato e il governo non attiva alcun respingimento'. Lo dice il governatore Siciliano, Nello Musumeci, annunciando sulla sua pagina ... Leggi su globalist

fattoquotidiano : Sicilia, Musumeci annuncia: “Chiudo tutti gli hotspot e i centri di accoglienza. Si attivi ponte-aereo per il trasf… - MediasetTgcom24 : Emergenza migranti in Sicilia, Musumeci: 'Chiudo tutti gli hotspot e i centri di accoglienza della Regione'… - Agenzia_Ansa : #Migranti il governatore #Musumeci: 'Chiudo tutti gli hot spot in Sicilia. Si faccia presto un ponte-aereo' FLASH #ANSA - Ameridiem : Musumeci dice basta: 'Via migranti entro 24 ore' - egopor : RT @stopcensurainfo: Musumeci contro Governo: “Via tutti gli hotspot. Stop invasione migranti” -