Muore a 116 anni l’uomo più anziano del mondo: “Ho vissuto così a lungo grazie alla grazia di Dio” (Di domenica 23 agosto 2020) Muore a 116 anni l’uomo più anziano del mondo. Non era all’interno del Guinness World Record (secondo l’ente che certifica i record mondiali l’uomo più anziano vivente era il britannico Bob Weighton, morto a maggio all’età di 112 anni) ma per i media sudafricani era “ufficiosamente” l’uomo più anziano del mondo. Si tratta di Fredie … L'articolo Muore a 116 anni l’uomo più anziano del mondo: “Ho vissuto così a lungo grazie alla grazia di Dio” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Muore 116 Muore a 116 anni l’uomo più anziano del mondo: “Ho vissuto così a lungo grazie alla grazia di Dio” NewNotizie