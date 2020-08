MotoGp, Petrucci amaro dopo l’11° posto in Stiria: “non ho avvertito buone sensazioni” (Di domenica 23 agosto 2020) Un’altra gara non proprio positiva per Danilo Petrucci in Austria, il pilota ternano è scattato prima undicesimo e poi dodicesimo alla ripartenza dopo l’incidente di Vinales, chiudendo in undicesima posizione. Mirco Lazzari gp/Getty Imagesdopo i primi cinque appuntamenti del Campionato Mondiale MotoGp 2020, Petrux è attualmente quattordicesimo in classifica con 25 punti, un bottino non proprio esaltante: “purtroppo sia nella prima che nella seconda parte della gara non sono riuscito a recuperare posizioni dopo la partenza, rimanendo attardato dietro ai miei avversari“ le parole di Petrucci al sito Ducati. “Prima della bandiera rossa ero riuscito a trovare un buon ritmo per cercare di ricucire il distacco sul gruppo che mi precedeva, ma ... Leggi su sportfair

mienz65 : RT @kang_mul19: ??11 Franco Morbidelli ??12 Danilo Petrucci ??13 Iker Lecuona ??14 Brad Binder ??15 Valentino Rossi @denni_loyz @Syaw… - FormulaPassion : #MotoGP | Un'altra domenica da dimenticare per il pilota ternano #AustrianGP - Ele7Schumacher : RT @gponedotcom: Petrucci: 'Marquez? Non avrebbe vinto sempre, ma a Jerez ci ha umiliati': 'Anche Quartararo sembrava imbattibile ma l'ho b… - ivanomari : MotoGP: prima vittoria per Oliveira (Ktm) su Miller ed Espargaro. 11° Petrucci. - ucimino : RT @gponedotcom: Petrucci: 'Marquez? Non avrebbe vinto sempre, ma a Jerez ci ha umiliati': 'Anche Quartararo sembrava imbattibile ma l'ho b… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Petrucci MotoGP, Petrucci: Marquez? Non avrebbe vinto sempre, ma a Jerez ci ha umiliati GPone MotoGP, Stiria: primo centro per Oliveira a casa della KTM

Mir sembra avere la vitttoria in pugno, ma la bandiera rossa rimescola tutta. Il portoghese approfitta del duello Miller-Espargaro all'ultima curva per infilarli e conquistare la sua prima vittoria pr ...

MotoGP | Gp Austria 2 Gara: Danilo Petrucci, “Non se con Marquez in pista il livello sarebbe stato più alto”

MotoGP Gp Austria 2 Red Bull Ring Ducati Gara – Danilo Petrucci ha chiuso il Gran Premio di Stiria, quinta tappa del Motomondiale 2020, in undicesima posizione. Il pilota del team Ducati, partito dall ...

Mir sembra avere la vitttoria in pugno, ma la bandiera rossa rimescola tutta. Il portoghese approfitta del duello Miller-Espargaro all'ultima curva per infilarli e conquistare la sua prima vittoria pr ...MotoGP Gp Austria 2 Red Bull Ring Ducati Gara – Danilo Petrucci ha chiuso il Gran Premio di Stiria, quinta tappa del Motomondiale 2020, in undicesima posizione. Il pilota del team Ducati, partito dall ...