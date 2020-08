Morto a 116 anni l'uomo più vecchio del mondo: "Ha fumato per tutta la vita" (Di domenica 23 agosto 2020) All’età di 116 anni è Morto in Sudafrica l’uomo più vecchio al mondo. Lo scrivono vari media, fra cui la Bbc. La sua famiglia fu interamente spazzata via dalla Spagnola nel 1918 quando lui aveva soli 14 anni, poi Blom, nero, sopravvisse a due guerre mondiali e l’apartheid, facendo il manovale nell’edilizia fino a quando non ebbe 80 anni.Intervistato di recente, in occasione del suo compleanno, all’inizio del 2020, non ha confessato alcun segreto che potesse spiegarne la longevità, se non che “c’è un uomo lassù che ha tutto il potere. Io non ho niente, posso cadere in qualunque momento ma Lui mi sorregge”. Per il resto, rileva la Bbc, Fredie ... Leggi su huffingtonpost

LaStampa : Morto l’uomo più vecchio al mondo: Fredie Blom aveva 116 anni e ha fumato per quasi tutta la vita - HuffPostItalia : Morto a 116 anni l'uomo più vecchio del mondo: 'Ha fumato per tutta la vita' - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Morto a 116 anni l'uomo più vecchio del mondo: 'Ha fumato per tutta la vita' - samuele26572 : RT @HuffPostItalia: Morto a 116 anni l'uomo più vecchio del mondo: 'Ha fumato per tutta la vita' - sempruciuck : RT @HuffPostItalia: Morto a 116 anni l'uomo più vecchio del mondo: 'Ha fumato per tutta la vita' -

Ultime Notizie dalla rete : Morto 116 Morto l’uomo più vecchio al mondo: Fredie Blom aveva 116 anni e ha fumato per quasi tutta la vita La Stampa Morto a 116 anni l'uomo più vecchio del mondo: "Ha fumato per tutta la vita"

All’età di 116 anni è morto in Sudafrica l’uomo più vecchio al mondo. Lo scrivono vari media, fra cui la Bbc. La sua famiglia fu interamente spazzata via dalla Spagnola nel 1918 quando lui aveva soli ...

Coronavirus, in Italia superata quota 1000 casi in 24 ore: mai così male dal 12 maggio

I contagi di Coronavirus in Italia continuano a salire: in base al bollettino del 22 agosto 2020 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.071. Ieri erano stati 947. Era dal 12 maggio che non ...

All’età di 116 anni è morto in Sudafrica l’uomo più vecchio al mondo. Lo scrivono vari media, fra cui la Bbc. La sua famiglia fu interamente spazzata via dalla Spagnola nel 1918 quando lui aveva soli ...I contagi di Coronavirus in Italia continuano a salire: in base al bollettino del 22 agosto 2020 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.071. Ieri erano stati 947. Era dal 12 maggio che non ...