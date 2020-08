Michelle Hunziker: "Scala dei Turchi tutta vietata? Non lo sapevo" (Di domenica 23 agosto 2020) Non era al corrente che quel tratto di Scala dei Turchi in cui ha scattato la foto con sua figlia Aurora fosse vietato. Michelle Hunziker, con un nuovo post su Instagram, torna sul caso scoppiato dopo la pubblicazione di alcuni scatti nella zona che in parte è sotto sequestro: “Assolutamente in buona fede, arrivando dal mare con una persona locale, la quale ci dava indicazioni, ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di là della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della Scala dei Turchi. Solo ora ho appreso che l’intera Area è sottoposta ad un’ordinanza di interdizione per rischio frane”.“Venendo da mare non ci sono cartelli visibili che indicano tale divieto - ha aggiunto -. Comunque colgo ... Leggi su huffingtonpost

Michelle Hunziker: “La Scala dei Turchi è meravigliosa. L’ordinanza è importante”

