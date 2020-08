Lazio, si aspettano i tamponi: domani partenza per Auronzo (Di domenica 23 agosto 2020) Qualche ora di ritardo, poi la Lazio raggiungerà Auronzo di Cadore per il tredicesimo anno di fila. I biancocelesti avrebbero dovuto raggiungere il Veneto nella giornata di oggi, ma la partenza è ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Lazio aspettano Lazio, si aspettano i tamponi: domani la partenza per Auronzo La Gazzetta dello Sport Come lo smart working rende introversi e cambia le relazioni in ufficio

Tra i rischi dello smart working quello di essere sempre connessi. Alcuni studi hanno infatti dimostrato che lavorando da casa si rimane connessi molto più tempo, anche fuori orario, per inviare email ...

GdS – Non solo Allegri: se lascia Conte, c’è l’ipotesi Mihajlovic

L’Inter aspetta di conoscere il futuro di Antonio Conte e nel frattempo, studia le contromosse a un suo possibile addio alla panchina nerazzurra. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il favorito ...

