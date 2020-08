Internet Explorer sta morendo e io rallento, mi impallo e mi fermo in suo onore (Di domenica 23 agosto 2020) Sono una persona lenta, desueta, mi impallo facilmente e brancolo nella luce. Ho avuto i miei momenti di gloria quando bastava cliccare sui miei capezzoli e l’organo riproduttivo rispondeva subito, ergendosi contro un cielo fatto di mutande, pronto a esplorare l’universo femminile, ben più profondo di quello della Rete. Bei tempi, bei momenti, e tutto questo andrà perduto come browser nella pioggia algoritmica. Internet Explorer sta morendo, ci sta lasciando, si sta ritirando dignitosamente come fanno i cani quando sentono avvicinarsi l’addio, sta andando a spegnersi in un web cantuccio. Chi ha visto il film Un mercoledì da leoni sa di che cosa sto parlando: le vecchie glorie del surf vengono sostituite dalle giovani leve. Nulla di nuovo sotto il sole, è sempre stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

