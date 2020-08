Fedez rivela su IG: “Perchè io e Chiara abbiamo fatto il tampone” (Di domenica 23 agosto 2020) La situazione Covid delle ultime settimane ha toccato una delle località turistiche italiane più in vista: la Sardegna coinvolta in una serie di contagi rilevanti e decisamente inaspettati visto che era stata durante il lockdown una delle regioni a minor rischio contagio. A scegliere la rinomata isola come meta di vacanza anche Fedez e Chiara Ferragni che insieme al figlio Leone e ad alcuni amici concluderanno le loro ferie proprio nel mare sardo. Fedez e Chiara sono molto sereni ma hanno fatto sapere su Instagram che vista la situazione che si è venuta a creare sull’isola, il rilevante numero di contagi e la chiusura di locali e discoteche in Sardegna si respira un’aria pesante. Il cantante e la moglie hanno dunque sentito il bisogno di fare il tampone per una ... Leggi su quotidianpost

Un nuovo periodo un po' confuso nella vita privata dell'influencer Giulia De Lellis: c'è freddezza con Andrea Damante, ecco quello che è successo Ancora un periodo negativo per Giulia De Lellis e Andr ...La famiglia ormai nota come "Ferragnez" sta trascorrendo una parte delle loro vacanze tutte italiane in Sardegna all'insegna del relax e confort, ma non senza porre una grande attenzione alla difficil ...