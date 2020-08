Costacurta: «Da anni non arrivavano le più forti in finale di Champions» (Di domenica 23 agosto 2020) Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato della finale di Champions League tra Bayern Monaco e Liverpool Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Ecco la sua considerazione sulle squadre presenti all’ultimo atto, a tre anni dalla presenza della Juve contro il Real Madrid. «E’ da qualche anno che non arrivavano in finale le due squadre più forti. Sottovalutiamo l’organizzazione del PSG ma è una delle migliori finali delle ultime anni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

junews24com : Costacurta: «Da anni non arrivavano le più forti in finale di Champions» - - aldoolaf81 : @rinorinorino Ha 80 anni, Cristo Santo! Richiamiamo pure Baresi e Costacurta? - internewsit : Costacurta: 'Sfogo Conte? Lo conosco da 31 anni. Inter, che risposte!' - - sportli26181512 : Costacurta: 'Era da anni che non vedevo così bene Thiago Silva': Alessandro Costacurta, ospite degli studi di Sky S… -

Ultime Notizie dalla rete : Costacurta anni Costacurta: «Da anni non arrivavano le più forti in finale di Champions» Calcio News 24 Costacurta: «Da anni non arrivavano le più forti in finale di Champions»

Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Ecco la sua considerazione sulle squadre presenti all’ultimo atto ...

Martina Colombari in bikini a 45 anni: un fisico ancora da Miss Italia

L’ex Miss Italia si mostra in gran forma su Instagram e colpisce nel segno con una foto hot che la ritrae in bikini, vediamo lo scatto Martina Colombari torna al centro dell’attenzione mediatica con u ...

Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Ecco la sua considerazione sulle squadre presenti all’ultimo atto ...L’ex Miss Italia si mostra in gran forma su Instagram e colpisce nel segno con una foto hot che la ritrae in bikini, vediamo lo scatto Martina Colombari torna al centro dell’attenzione mediatica con u ...