Coronavirus: 1.210 casi nelle ultime 24 ore, in gran parte asintomatici. Le vittime sono 7 (Di domenica 23 agosto 2020) Roma, 23 ago – In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 259.345 persone (+1.210 rispetto a ieri, +0,5%) hanno contratto il virus Sars-CoV-2, in gran parte asintomatici. Le vittime invece sono 35.437 (+7 nelle ultime 24 ore). I soggetti positivi che sono stati dimessi sono 205.470 (+267, +0,1%), in continuo aumento. Attualmente i contagiati dei quali si ha certezza sono quindi 18.438 (+935, +5,3%). Il dato in crescita è il risultato del continuo incremento dei tamponi effettuati. Mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 971 (+47, +5%), di cui 69 in terapia intensiva (+5, +7,8%). sono i dati diffusi dal ministero della ... Leggi su ilprimatonazionale

